Quatro PMs são indiciados por assassinato de casal em Placaford

Quatro policiais militares foram indiciados pelo latrocínio [roubo com resultado morte] do projetista industrial Renato Giffoni Habib, de 58 anos, e a esposa dele, Nélida Cristina Oliveira Habib, 55, assassinados a tiros em 25 de setembro do ano passado, em Placaford, na orla de Salvador.

Segundo o resultado de inquérito, divulgado nesta sexta-feira, 14, pelo Departamento de Homicídios (DHPP), os PMs Ronaldo Pedro de Souza, 44, Henrique Paulo Chaves Costa, Marcos Vinícius de Jesus Borges Ciríaco, 32, Jonas Oliveira Góis Júnior, 41, e um quinto suspeito, identificado como Diogo de Souza Ricardo, 29, entraram na residência para roubar dinheiro e objetos de valor.

O filho do casal, o estudante Bruce Habib, 26, chegou a presenciar os pais amarrados, sob a mira de armas. Ele conseguiu escapar porque os criminosos teriam se distraído. Depois de matar o casal e levar diversos pertences, o bando fugiu. Em dezembro, a quadrilha acabou presa após ser flagrada pela prática de extorsão, em Camaçari.

No decorrer das investigações, Bruce reconheceu os cinco acusados como autores do crime do qual também foi vítima.

Ronaldo e Marcos Vinícius estão detidos preventivamente no Batalhão de Choque da corporação, em Lauro de Freitas, enquanto Jonas Henrique encontra-se internado com problemas respiratórios e Henrique, em prisão domiciliar por causa de uma cirurgia. Já Diogo está no Complexo Penitenciário da Mata Escura.

Casal foi roubado e morto com tiros na cabeça (Foto: Reprodução)

Rede do crime

De acordo com o tenente-coronel Reni Pereira, a apuração da Corregedoria apontou que os quatro PMs se comunicavam entre si - inclusive com Diogo -, embora fossem lotados em postos de trabalho distintos. Ronaldo Pedro atuava no subcomando-geral da Polícia Militar, no Quartel dos Aflitos; Marcos Vinícius, na Rondesp BTS; Jonas, na 35ª CIPM (Iguatemi); e Paulo Chaves, no Batalhão de Guardas.

O delegado José Bezerra, do DHPP, afirmou que, no dia do crime, um fim de tarde de domingo, Nélida havia saído de casa, na rua Encontro das Árvores, para ir a um supermercado da região. Numa via próxima à orla, ela teve o carro fechado pelo bando, que estava dividido em dois veículos. Rendida, ela dirigiu de volta para a residência. O casal foi morto com tiros na cabeça.

Para Bezerra, é possível que o disparo que atingiu a mulher tenha sido acidental, o que pode ter motivado a execução de Renato. Um exame de balística a ser concluído indicará de onde os projéteis partiram.

Pena máxima

O Ministério Público da Bahia (MP-BA) denunciou os cinco envolvidos por formação de organização criminosa. O delegado José Bezerra, do DHPP, informou que todos responderão por duplo latrocínio [pela morte do casal] e por latrocínio tentado [contra Bruce].

Caso condenados, eles poderão pegar de 20 a 30 anos de reclusão [a cada latrocínio consumado] e mais 10 pela tentativa do mesmo delito. O tenente-coronel Reni Pereira, do Centro de Apurações da Corregedoria da PM, disse que os militares responderão a um Processo Administrativo Disciplinar (PAD), que pode resultar em perda de farda.

