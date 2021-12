Quatro pessoas são vítimas de balas perdidas em Salvador

Quatro pessoas foram vítimas de balas perdidas em um intervalo de 9 horas em Salvador, sendo que uma delas morreu. A última vítima foi um idoso, de 63 anos, que foi baleado na manhã deste domingo, 5, durante uma troca de tiros entre policiais da 40º Companhia Independente da Polícia Militar e bandidos. O confronto aconteceu na rua Reinaldo de Matos, por volta das 6 horas, no Nordeste de Amaralina.

Segundo informações da Polícia Militar, a guarnição revidou após ser recebida a tiros quando passava pelo local. Os suspeitos acabaram fugindo do local momentos depois em veículo Renault Sandero, de cor prata.

Após a fuga dos criminosos, os policias acharam o idoso caído próximo à um ponto de ônibus. Ele foi atingido na perna e foi conduzido para o Hospital Geral do Estado (HGE).

A polícia não informou seu estado de saúde e também não soube informar de qual arma partiu a bala que atingiu a vítima.

Águas Claras

As outras três vítimas foram baleadas durante um confronto entre traficantes em Águas Claras na noite deste sábado, 4, às 21h10. O motoboy, Osvaldo dos Santos Rodrigues Filho, 21 anos, foi atingido por um disparo no pescoço, no momento em que passava pela rua Dr. Jorge Costa Andrade e não resistiu aos ferimentos.

De acordo com informações da Superintendência de Telecomunicações (Stelecom), uma mulher e sua filha, que não foram identificadas, também foram baleadas durante o confronto.

Não há informações para qual unidade de saúde elas foram socorridas. O Departamento de Homicídio e Proteção à Pessoa (DHPP) vai investigar o caso.

