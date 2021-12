Quatro pessoas são resgatadas após incêndio em embarcação

A lancha de apoio portuário "Ninna" pegou fogo nesta quarta-feira, 9, na Baía de Todos-os-Santos. A Capitania dos Portos da Bahia (CPBA) verificou que tinham quatro pessoas a bordo no momento do incêndio e não cinco, como inicialmente foi informado pelo órgão. Elas foram resgatadas sem ferimentos, por uma embarcação que estava próxima.

Segundo nota da Marinha do Brasil, por meio do Comando do 2º Distrito Naval (Com2ºDN), não foi constatada a presença de vestígios de poluição hídrica proveniente da embarcação. Segundo o comunicado, a lancha naufragou cerca de duas horas após o início do incêndio.

Equipes de Inspeção Naval da CPBA foram enviadas ao local e os bombeiros foram acionados para ajudar na ocorrência, de acordo com a Superintendência de Telecomunicações das Polícias (Stelecom).

As causas e responsabilidades pelo ocorrido serão determinadas em Inquérito Administrativo instaurado pela Marinha.

Por conta do fogo, era possível ver a fumaça de longe (Foto: Raul Spinassé | Ag. A TARDE)

