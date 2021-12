Quatro obras são interditadas pela Sucom no final de semana

Durante a fiscalização realizada no final de semana (9 e 10 de março), a Superintendência de Controle e Ordenamento do Uso do Solo do Município (Sucom) realizou quatro interdições, um embargo, sete autos de infração e três notificações em Salvador.

Os agentes do órgão percorreram os bairros de Pau da Lima, Periperi, Paripe, Canabrava, São Marcos, Brotas, Rio Vermelho, São Caetano, Pirajá, Pernambués e Campinas de Pirajá. Todas as obras interditadas estavam sendo executadas sem alvará.

Os responsáveis pelas construções foram multados e têm um prazo de 10 dias para apresentar a defesa junto à Sucom.

