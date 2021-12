Quatro novas estações do metrô começam a operar em setembro na Paralela

As quatro novas estações do metrô na Paralela começam a operar no mês de setembro deste ano. A informação foi divulgada pelo governador Rui Costa, na manhã desta segunda-feira, 7, durante uma visita técnica nos terminais Flamboyant, Tamburugy, Bairro da Paz e Mussurunga.

As estações já tinham passado por uma outra viagem teste na semana passada. Essas operações servem para avaliar a movimentação nos trilhos, o desempenho da rede de energia, entre outros aspectos técnicos.

O novo trecho do metrô entre Pituaçu e Mussurunga faz parte da linha 2 e conta com mais 7,5 quilômetros de extensão.

Com a entrega das novas estações, será possível ir da estação Mussurunga até o terminal da Lapa em aproximadamente 30 minutos.

Extensão

Com total de 42 quilômetros de extensão, 23 estações e 10 terminais de ônibus integrados, a conclusão das obras do Sistema Metroviário Salvador e Lauro de Freitas está previsto para o final deste ano, quando o modal vai chegar ao Aeroporto.

“Dever cumprido com o avanço do metrô. Acabo de receber a informação do sucesso da primeira viagem-teste partindo da estação Pituaçu e chegando a Mussurunga. Muito em breve, teremos o metrô na porta do aeroporto. A crise não nos paralisa, muito pelo contrário, é correria garantida”, afirmou Rui Costa.

