Quatro mulheres e um namorado: veja o que deu

"Dos limões fizemos uma caipirinha". É com esse bom humor que Silvana Mattievich, 44, define a história dela e a de outras três mulheres, Roberta Rodrigues, 43, Marjory Queiroz, 23, e Jéssica Vilas Boas, 25. O que elas tinham em comum? O mesmo namorado. Isso mesmo! Só que uma não sabia da outra. As quatro eram enganadas pelo senhor Balela Fast, como chamam o ex. O "balela" é por causa das mentiras e o "fast" (rápido, em inglês) fica por conta do desempenho sexual do rapaz.



"Ao abordar as outras, fiz com cuidado, porque percebia que éramos enganadas por um psicopata. De imediato, rolou uma empatia entre a gente", explica Silvana, a responsável por desvendar o 'segredo'.



Ao descobrirem que eram traídas - as quatro eram namoradas de fato, com direito aos mesmos privilégios (presentes iguais, viagens, e declarações de amor) e os mesmos problemas -, de 'enganadas' passaram a ser amigas e viraram o 'Quarteto Fantástico'.



O primeiro encontro aconteceu no fim de janeiro deste ano, quando planejaram a vingança contra Balela. Postaram juntas nas redes sociais e marcaram o safado.



"A gente sempre se apoia uma na outra. Vivemos juntas essa história apenas nos fortalece", diz Jéssica, a baiana do grupo. Já Marjory acredita que o Sr. Balela teve apenas a missão de unir as quatro. "Hoje me preocupo muito com elas. Somos inseparáveis. Ele serviu apenas para nos unir".



Roberta, a menos falante do grupo, é categórica: "Tem coisas que a gente não perde, se livra. Não é porque passamos por uma situação dessas que vamos nos abater".

A lição que elas tiraram da história? "É preciso dar um basta a uma situação quando causa sofrimento", finaliza Marjory.



