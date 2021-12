Quatro linhas de ônibus passam a ter Mussurunga como ponto final

Quatro linhas de ônibus passaram a ter a Estação Mussurunga, na avenida Paralela, como ponto final. Desde a manhã desta sexta-feira, 15, as linhas 819I2.URB (Simões Filho), 808I.URB (Camaçari), 807.URB (Monte Gordo) e 138.URB (Praia do Forte) já finalizam a operação no local.

A mudança faz parte da integração entre ônibus metropolitanos e o metrô de Salvador. O objetivo é diminuir o tempo de viagem entre a região metropolitana e a capital. A integração deve ser feita com cartões Metropasse ou da CCR metrô.

A estação Mussurunga opera no mesmo modelo das estações da Lapa e de Pirajá desde o último dia 7, apesar do funcionamento do metrô no local só ter começado no dia 11.

