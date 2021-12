Quatro homens suspeitos de roubo são presos no Cidade Jardim

O Grupo de Repressão a Roubos em Coletivos (Gerrc) prendeu nesta segunda-feira, 13, Júnior Alves dos Santos, de 20 anos, Welder Silva Santos, 23, Pedro Alex Santos Calheiro e Maurício Souza Silva, ambos de 22, suspeitos de assaltos no Cidade Jardim, em Salvador.

Os policiais estavam no Cidade Jardim realizando ações para impedir roubos a ônibus, quando desconfiaram do quarteto dentro de um veículo Punto, roubado na última sexta-feira, 11, estacionado na via. Quando os agentes foram abordá-los, eles tentaram fugir do veículo, mas foram capturados. O dono do carro já esteve no Gerrc e reconheceu os homens.

Em nota, o delegado José Nelis Araújo, do Gerrc, afirmou que entre as vítimas estão também cobradores e motoristas de empresas de ônibus, que são aguardados na unidade policial para fazerem o reconhecimento dos bandidos e receberem os pertences de volta.

Com o quarteto, os policiais apreenderam um revólver calibre 38 e encontraram celulares, carteiras, relógios, documento e outros pertences subtraídos de vítimas.

