Quatro homens são presos por assaltos a ônibus em Salvador

Quatro homens foram presos na sexta-feira, 6, suspeitos de fazer parte de uma quadrilha de assalto a ônibus em Salvador. Segundo informações da Secretaria de Segurança Pública da Bahia (SSP-BA), os casos aconteceram nos bairros da Federação e Jardim de Alah (Armação).

Na avenida Cardeal da Silva, Edílson Matias dos Santos, de 25 anos, e Israel Máximo do Amaral, 20, moradores do Calabetão, foram capturados depois de roubar passageiros da linha Estação Pirajá x Barra 2, em Ondina. Com os suspeitos, foram encontrados uma imitação de arma e uma faca tipo peixeira.

Já na avenida Octávio Mangabeira, Josenilson Dias dos Santos, que responde em liberdade por tráfico de drogas, e Flávio de Carvalho de Jesus foram detidos em flagrante após assaltar um coletivo. Com eles, foram apreendidos duas facas e dois celulares.

