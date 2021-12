Quatro homens são presos em Pirajá com drogas

Quatro homens foram presos pela polícia nesta quinta-feira, 8, na região de Sapolândia, no bairro de Pirajá, em Salvador. Na ação, agentes da 9ª Companhia Independente de Polícia Militar (CIPM/Pirajá) localizaram os suspeitos com porções de drogas.

Segundo a Secretaria de Segurança Pública da Bahia (SSP-BA), os suspeitos foram identificados como Werveton Cruz Oliveira, 46 anos, Caio Cezar Santos Oliveira, Eduardo dos Santos Costa, ambos de 23 anos, e Luan Vítor Reis Vitória, 18 anos. Ainda de acordo com o órgão, Eduardo já foi autuado por porte ilegal de arma e Werveton, por tráfico de drogas.

O capitão da 9ª CIPM, Alexandre Oliveira Fraga, informou que a guarnição realizava rondas no local quando avistaram cinco homens. No ato, um deles conseguiu fugir.

Com os quatro, foram apreendidos um revólver calibre 28, 101 embalagens e 111 papelotes com cocaína, além de duas porções da mesma droga, uma de maconha, duas balanças, uma máscara do personagem "Pânico", quatro celulares, quatro tesouras e embalagens plásticas para adição de drogas.

Os suspeitos e o material apreendido foram encaminhados para a 4ª Delegacia Territorial, em São Caetano. Eles foram autuados em flagrante.

Suspeitos foram localizados após rondas policiais em Pirajá

