Quatro homens são presos com drogas na Cidade Baixa de Salvador

Quatros homens foram presos com drogas no Uruguai e Monte Serrat, ambos na Cidade Baixa. As duas ocorrências aconteceram na madrugada deste sábado, 19.

Segundo a polícia, Deilson Batista Santos, Rodrigo Sousa Santos e Gabriel Keerner Cajazeiras estavam com 22 trouxas de cocaína e uma balança na rua Direta do Uruguai.

Já Eric dos Santos Queiroz, 21 anos, também conhecido como "Galego", foi encontrado com 10 porções de crack e cocaína.

De acordo com o major Everton Monteiro, comandante da 17ª CIPM, Galego já era procurado pela polícia, pois vinha, há algum tempo, ameaçando os moradores da região.

Os quatro suspeitos foram levados para Central de Flagrantes, na avenida ACM, em Salvador.

