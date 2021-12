Quatro homens são mortos em intervalo de 2 horas em Pirajá

O bairro de Pirajá teve uma noite violenta neste domingo de Páscoa, 16. Em um intervalo de 2 horas, quatro homens foram baleados na região e acabaram morrendo, segundo a Superintendência de Telecomunicações (Stelecom).

O primeiro crime aconteceu às 19h30 na rua 24 de Agosto, conhecida como rua Velha de Pirajá. Gutemberg Graça dos Santos, 29 anos, foi baleado em várias partes do corpo. Ele foi levado por um amigo para o Hospital do Subúrbio, mas já chegou sem sinais vitais.

Às 21h13, o bairro foi cenário de um duplo homicídio. Igor do Rosário Ramaccioti, 20 anos, e um homem de identidade ignorada foram baleados no final de linha de Pirajá. Eles foram levados por uma guarnição da 9ª Companhia Independente de Polícia Militar (CIPM) também ao Hospital do Subúrbio, mas não resistiram aos ferimentos.

O último crime aconteceu às 21h30 na rua Oscar Seixas e teve como vítima William da Paixão Carvalho, 22 anos. Ele foi socorrido por uma equipe da 14ª Companhia Independente de Polícia Militar (CIPM) para o Subúrbio. E, assim como as outras três vítimas, não resistiu.

Festa

De acordo com a Polícia Militar (PM), a coorporação foi acionada para fazer a segurança na Lavagem do Projeto Educar, que seria uma caminhada entre o Largo de Pirajá até o final de linha da Rua Velha de Pirajá, onde ocorreu dois dos homicídios.

A PM alega que os promotores do evento teriam dito que a lavagem tinha um cunho religioso e promoveria brincadeiras para crianças e adolescentes. Contudo, policiais da 9ª CIPM que estiveram no local encontraram um minitrio e duas bandas de pagode. Como essa estrutura não foi autorizada pelos órgãos municipais, a PM encerrou a festa.

Logo depois foram registrados os homicídios. A PM não informou se os crimes estão relacionados com o evento. Os homicídios serão investigados pelo Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).

