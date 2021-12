Quatro homens são mortos após confronto com a PM no Planeta dos Macacos

Quatro homens foram mortos na noite desta sexta-feira, 17, após um confronto com policiais militares das Rondas Especiais (Rondesp/ Atlântico), na localidade do Planeta dos Macacos, no bairro de São Cristóvão, em Salvador. Conforme a Secretaria de Segurança Pública (SSP-BA), o grupo, ainda não identificado, reagiu a uma abordagem da polícia, que fazia operação no local.

Eles chegaram a ser socorridos para o Hospital Menandro de Faria, em Lauro de Freitas, na Região Metropolitana de Salvador (RMS), mas não resistiram.

Ainda de acordo com a SSP-BA, com os suspeitos foram encontrados duas pistolas turcas, da marca Canik e calibres 9mm (de uso exclusivo das Força Armadas e da Polícia Federal), uma pistola e um revólver de fabricação nacional, além de 193 porções de cocaína, 91 pedras de crack, 47 trouxinhas de maconha e R$ 1.200 em espécie.

