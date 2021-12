Quatro grupos mostram interesse em assumir Hospital Espanhol

Pelo menos quatro grupos, três nacionais e um estrangeiro, de origem espanhola, mostram interesse em assumir a estrutura do Hospital Espanhol, em Salvador. A informação foi confirmada nesta terça-feira, 23, pelo presidente da Real Sociedade Espanhola de Beneficência, atual gestora da unidade, Demétrio Moreira.

O administrador informou ainda que não houve negociações, por enquanto, os quatro grupos pediram apenas informações do hospital. "Parte financeira, estrutural, equipamentos, profissionais, entre outros", disse.

Mesmo com uma dívida em torno dos R$ 200 milhões, Demétrio tem esperança de salvar o Hospital Espanhol. "Os grupos interessados já passaram por situações semelhantes de terem de reestruturar hospitais. E alguns diretores veem o hospital como um bom investimento no nordeste", falou.

Crise

A crise na unidade se agravou em 2013 quando uma série de paralisações dos funcionários chamou atenção para a situação. Diante disso, o hospital conseguiu um empréstimo de R$ 105 milhões, com a Caixa Econômica Federal e a Desenbahia. Em contrapartida, o bancos exigiram a profissionalização da gestão.

Com isso, a gestão foi assumida por um conselho composto por membros do governo do estado, comunidade espanhola e a Fundação José Silveira.

Após quase um ano, a fundação resolveu sair da parceria o que culminou, em setembro deste ano, com o encerramento das atividades no Hospital Espanhol.

