Quatro feridos em boate no Rio Vermelho

Um tumulto no 30 Segundos Bar, no bairro do Rio Vermelho, acabou com quatro pessoas feridas na madrugada desta sexta-feira, 26, sendo que duas foram baleadas e dois seguranças ficaram feridos após serem atingidos por cadeiradas.

Três policiais teriam se envolvido em uma briga no interior do estabelecimento. Logo após, o conflito teria continuado do lado de fora do bar. A motivação e circunstâncias da confusão ainda não foram esclarecidas pela polícia, que investiga o caso.

Durante o tumulto, que aconteceu próximo a uma unidade da Polícia Militar (PM), um carro foi atingido por diversos disparos.

Feridos - Os baleados foram identificados como Rafael de Brito Marques, de 29 anos, e uma jovem de prenome Fernanda, de 20 anos. Já os funcionários do bar feridos são Oscar Calhal, 27 anos, e Marcel Silveira Mendes. Os quatro foram levados para o Hospital Geral do Estado (HGE), mas já receberam alta.

Os policiais que teriam se envolvido na briga foram identificados como Gervásio Augusto Carvalho Silva, lotado na 14ª Companhia Independente de Polícia Militar (CIPM) - que fica no Lobato - e Amon Cerqueira Andrade e Adilson Prazeres Barbosa, que trabalham na 36ª CIPM, em Dias D'Ávila, na Região Metropolitana de Salvador.

Fernanda e um dos seguranças estiveram na 1ª Delegacia (DT), nos Barris, onde o caso é apurado, mas não falaram com a imprensa. Os policiais também prestam depoimento na 1ª DT e depois serão encaminhados para a Corregedoria da Polícia Militar. A PM informou que só vai se pronunciar depois de ouvir os policiais.

Bar - A reportagem entrou em contato com o bar, mas não encontrou os sócio ou responsáveis pelo estabelecimento. Entre os sócios da boate, frequentada pela classe média alta, estão dois filhos do publicitário Duda Mendonça.

No perfil do 30 Segundos Bar no Facebook, a internauta Lara Deh Oliveyrah relatou o que presenciou: "cena de Hollywood assistida na frente do bar 30 segundos...tiroteio e perseguição policial...a baderna constante, luta livre e tudo que possam imaginar. Os vizinhos sofrem com essa desordem!!!!!

