Quatro feriados podem ser antecipados na Bahia

Como feito no ano passado, quatro feriados podem ser antecipados em todo o estado da Bahia, também em 2021. De acordo com o prefeito Bruno Reis, a decisão vai depender de uma conversa, na tarde desta sexta-feira, 19, com o governador Rui Costa, já que entres as possibilidades, existem feriados nacionais. São eles: Corpus Christi (3 de junho), São João (24 de junho), Independência da Bahia (2 de julho) e Nossa Senhora da Conceição da Praia (8 de dezembro).

“A possibilidade não está descartada. Isso vai depender de um diálogo com os demais prefeitos em conjunto com o governador Rui Costa. Daí vamos decidir se realmente vão ser os quatro feriados pretendidos, já que existem feriados estaduais”, disse.

Outras capitais do país já decidiram pela antecipação de feriados, como Rio de Janeiro e São Paulo.

“A gente pretende decidir só por esses quatro feriados”. Em São Paulo, por exemplo, feriados de 2022 já foram antecipados, relembrou, Bruno Reis.

Em 2020, três feriados também foram antecipados, ainda pelo prefeito ACM Neto. O São João, que é comemorado no dia 24 de junho, o feriado da Independência da Bahia, celebrado em 2 de julho e o de Nossa Senhora da Conceição da Praia, 8 de dezembro, foram transferidos para os dias 25, 26 e 27 de maio, respectivamente.

