Quatro entre dez radares não funcionam em Salvador

Em Salvador, 38% dos radares instalados - quatro entre dez - ainda não estão em funcionamento. De acordo com informações da Superintendência de Trânsito e Transporte de Salvador (Transalvador), atualmente 110 radares estão instalados ou em fase de instalação. No entanto, desse total, apenas 68 já estão funcionando.



Em algumas vias os radares foram retirados e não foram substituídos. É o caso da avenida Engenheiro Oscar Pontes e Jequitaia, em frente à Feira de São Joaquim; Silveira Martins, no Cabula; Octávio Mangabeira e Estrada do Coqueiro Grande, no bairro de Cajazeiras. Segundo a Transalvador, cerca de 80 equipamentos foram removidos no final de 2014. Alguns serão substituídos em dois meses.



Apesar dessas remoções, o diretor de trânsito Marcelo Correa diz que, a cada dia, o órgão está instalando mais equipamentos de fiscalização eletrônica. A previsão é de que 40 a 50 radares sejam colocados em operação por mês, até o final de maio.



"Fechamos o ano de 2014 com 48 novos equipamentos. Do dia 10 de janeiro até o final de fevereiro, já avançamos na instalação dos radares. Até o final de maio, estaremos com 282 pontos de fiscalização", afirmou.



Priorizados



Os pontos com tráfego intenso de veículos e com altos índices de acidente foram priorizados pelo órgão para a instalação desses equipamentos de fiscalização. "Dentre os pontos onde intensificamos a fiscalização estão as avenidas Suburbana, ACM e Bonocô. Na Vasco da Gama e em Itapuã os equipamentos também já estão em pleno funcionamento", completou.

