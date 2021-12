Quatro detentos fogem do Presídio de Salvador nesta quarta

Quatro detentos fugiram do Presídio de Salvador, no Complexo Penitenciário Lemos de Brito, no bairro da Mata Escura, na madrugada desta quarta-feira, 17. Eles arrancaram a tela metálica da cela onde estavam.

De acordo com o Sindicato dos Agentes Penitenciários do Estado da Bahia (Sinspeb), os fugitivos foram identificados como Demerson Barbosa Santos, Rafael dos Santos Leite, Cléber de Jesus da Hora e Isaías Wesley Silva dos Santos.

Ainda segundo a Sinspeb, os homens, após arrancarem a grade da cela, pularam um murro que da acesso à parte superior. Depois, eles fugiram por um matagal.

