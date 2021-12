Quatro casas são atingidas por escombros de um casarão durante demolição

Escombros de um casarão que estava sendo demolido atingiram quatro casas no bairro da Saúde, neste sábado 19. Os destroços destruíram totalmente o telhado de uma dos imóveis, que também teve parte da parede danificada, além dos móveis. Ninguém ficou ferido.

Segundo a Defesa Civil de Salvador (Codesal), a demolição era realizada pelo proprietário do casarão. Durante o serviço, uma parede cedeu e atingiu os imóveis vizinhos.

De acordo com a Codesal, engenheiros do órgão e da Secretaria Municipal de Desenvolvimento e Urbanismo (Sedur) orientaram que o casarão fosse demolido, por conta do risco de desabamento. Contudo, o serviço era de responsabilidade do dono do imóvel.

