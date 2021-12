Quatro caixas eletrônicos são arrombados em Sussuarana

Bandidos arrombaram caixas eletrônicos de uma agência bancária localizada na avenida Ulysses Guimarães, em Sussuarana, próximo ao Centro Administrativo da Bahia (CAB), em Salvador.

Segundo a polícia, os criminosos violaram a porta de vidro que dá acesso a área onde os caixas eletrônicos estão localizados.

Havia quatro equipamentos arrombados com valores subtraídos. Não há informações sobre a quantia levada pelos criminosos. O supervisor da unidade estava no local acompanhado de três vigilantes, contudo eles não souberam informar aos militares as circunstâncias do crime.

Ainda conforme a polícia, o policiamento da região foi reforçado.

