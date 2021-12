Quatro bairros de Salvador ficarão sem água nesta sexta

O fornecimento de água será interrompido nesta manhã desta sexta-feira, 7, a partir das 8h, nos bairros de São Caetano, Fazenda Grande do Retiro e parte da Boa Vista de São Caetano e da Capelinha.

De acordo com as informações da Empresa Baiana de Águas e Saneamento (Embasa), o corte é por causa da realização de um serviço para melhoria operacional do reservatório da Gomeia.

Ainda segundo o órgão, a previsão para o término do serviço é às 14h do mesmo dia, com o retorno gradativo do abastecimento ao longo da tarde.

adblock ativo