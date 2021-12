Quatro acidentes fazem três vítimas em Salvador

Quatro acidentes de trânsito foram registrados pela Superintendência de Trânsito e Transporte do Salvador (Transalvador), na capital baiana neste sábado, 04. Um veículo capotou na Avenida Octávio Mangabeira, sentido Itapuã, em frente ao Sesc Piatã, por volta das 7 horas da manhã. Segundo a Polícia Militar, o condutor José Augusto Nascimento trafegava pelo retorno quando colidiu no fundo do Honda Civic, de placa JPY 0959.

Vítima - O segundo carro envolvido no acidente, o Sandero NZW 3653, é de Adenilton dos Santos, cujo veículo foi removido do local pela seguradora, por volta das 9h. O condutor não sofreu ferimentos, mas não quis dar detalhes sobre o acontecimento.

Na Avenida Vasco da Gama, um homem foi atropelado por um Fusca de demais dados ignorados. A vítima, que não foi identificada, teve apenas ferimentos leves e não prestou queixa policial.

Colisão - Uma colisão entre um carro de passeio e uma motocicleta ocorreu na Avenida Jorge Amado, em frente da Vidraçaria Ceará, no bairro da Boca do Rio, por volta das 8h30. O motociclista Sílvio Rocha Fiuza, 37 anos, foi encaminhado ao Hospital Geral do Estado (HGE). Até o fechamento desta matéria, a unidade de saúde ainda não havia dado informações sobre o quadro clínico da vítima.

O mesmo tipo de acidente, entre um carro de passeio e uma motocicleta, ocorreu na Avenida Caribé, próximo à entrada do bairro de Stella Maris. De acordo com dados da Transalvador, uma pessoa ficou ferida. No entanto, a vítima não foi identificada.

Estradas - Já nas estradas estaduais, dois acidentes foram registrados pela Polícia Rodoviária Estadual (PRE) na manhã de sábado. Por volta das 9 horas, na BA-528, altura do km 5, uma colisão envolveu dois veículos de dados ignorados.

Na Ba-099, já por volta das 10h20, altura do km 6, outro acidente ocorreu em circunstâncias semelhantes. Em ambos, não houve o registro de vítimas. Já nas estradas federais, a Polícia Rodoviária Federal (PRF) não registrou ocorrências.

