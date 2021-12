Quase metade das boates não possui plano para emergências

Dois anos após o incêndio na boate Kiss, em Santa Maria (RS), que vitimou 242 pessoas, quase metade das casas noturnas de Salvador ainda não cumpre todas as normas de segurança indispensáveis para funcionamento.



Na capital baiana, cerca de 43,5% dos estabelecimentos registrados como boates ou casas de show não obedecem a Norma 9.077 da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), que baliza legislações contra incêndio do município.



Dos 69 estabelecimentos vistoriados pela Secretaria Municipal de Urbanismo (Sucom) em 2014, somente 39 apresentaram documentação técnica que descreve procedimentos a serem adotados em emergência e informa sobre dispositivos e equipamentos que serão utilizados em caso de incêndio ou pânico.



Os demais, embora continuem em funcionamento, possuem pendências como adequação de sinalização e indicação de rota de fuga. Todos, de acordo com o gerente de fiscalização da Sucom, Everaldo Freitas, cumprem prazo afixado pelo órgão para realização de ajustes necessários.



Os dados compõem balanço oficial da Sucom do ano passado. Este ano, nenhum estabelecimento foi notificado. "No início de 2015, a fiscalização intensificou as ações para cobrar o cumprimento de notificações anteriores. Com a proximidade do Carnaval, as atividades do órgão estão voltadas para a vistoria de camarotes", explicou.



Balanço



Durante todo o ano de 2014, o órgão realizou 229 vistorias, nas quais nove estabelecimentos foram interditados e 55 receberam notificação para adequação ao plano de segurança.



Até o final do ano, alguns foram desativados e outros, demolidos como parte da obra de requalificação da orla, como o Jangada, em Itapuã, e a casa Espetáculo, na Boca do Rio.



Apesar dos números, o gerente da Sucom considera que as boates da capital baiana, são, em sua maioria, seguras. "As pendências detectadas em algumas casas não inviabilizam o funcionamento. No entanto, caso não cumpram o prazo dado pelo órgão para corrigir o problema, podem ser interditadas", explicou.



Além das vistorias regulares da Sucom, as casas de shows são submetidas, desde 2013, à Fiscalização Preventiva Integrada (FPI), promovida pelo Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (Crea-BA), Corpo de Bombeiros e Ministério Público da Bahia (MP-BA).



De acordo com o comandante do Corpo de Bombeiros José Nilton Nunes Filho, as inspeções, assim como as da Sucom, podem resultar em interdições. "No geral, detectamos ausência de extintores, portas de emergência ou corta-fogo, quesitos que podem ser reparados com facilidade, afirmou.



Readequação



Na opinião do bombeiro civil, consultor e especialista em combate a incêndios Carlos Alberto Vieira, o incêndio na boate Kiss fomentou debates importantes acerca da segurança nesses locais. No entanto, considera que as mudanças ainda são tímidas.



"Ainda é preciso avançar. É necessária a criação de uma lei nacional que, como qualquer outra, implique em multa ou penalidade caso não seja devidamente cumprida", afirmou.



Para o gerente da Sucom, os proprietários têm demonstrado preocupação em readequar os espaços e oferecer conforto aos clientes.

"Hoje, o empresariado busca a regularização, mais conscientes de que a segurança, além de fundamental, é uma maneira de atrair o cliente", afirmou.



Além do empenho dos proprietários, Freitas considera importante a atenção do público quanto ao cumprimento das normas. "É raro receber denúncias sobre a ausência de extintores ou alarmes de incêndio, itens que podem ser notados com facilidade pelo cliente. É preciso que o público esteja atento e cobre dos proprietários", disse.



Reabertura



A boate Borracharia, localizada no bairro do Rio Vermelho, foi uma das casas noturnas interditadas em 2013, após intensificação das fiscalizações motivada pela tragédia da boate Kiss.

O estabelecimento foi notificado pela Sucom após inspeção e permaneceu desativado por seis meses para readequação.

No local, foram constatadas irregularidades como grande quantidade de materiais de fácil combustão - pneus, borrachas, colas e objetos de plástico -, ausência de saída de emergência adequada e de sinalização.



Após reforma e regularização de documentação, a boate reabriu e, hoje, possui plano de emergência e está de acordo com todas as normas de segurança exigidas pelo órgão municipal.

Improvisada



Proprietário do estabelecimento, Rafael Lopes conta que a boate era montada, de forma improvisada, no mesmo local onde funcionava uma borracharia. No entanto, após o recebimento das notificações, preferiu modificar o espaço.

"Realizamos uma reforma de alto custo para cumprir as exigências. O resultado foi positivo, pois, agora, oferecemos completa segurança e isso nos deixa mais tranquilos. Estamos abertos para fazer qualquer adequação necessária", afirmou.

Frequentador assíduo do local há cinco anos, o administrador Roberto Lisboa, 35, conta que sente-se mais seguro: "Não saímos para dançar pensando que uma tragédia pode acontecer. Porém, é importante saber que o lugar que tanto gostamos preza pelo bem estar dos clientes".

