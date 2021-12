Quase duas toneladas de cocaína são incineradas em Salvador

Quase duas toneladas de cocaína foram incineradas na manhã desta quarta-feira, 4, em Salvador. A queima da droga foi realizada pela Polícia Federal (PF). A última incineração ocorreu em janeiro de 2020.

De acordo com as equipes, a grande quantidade do entorpecente se deu por resultado das várias apreensões realizadas pelas forças de segurança no estado da Bahia nos últimos meses.

A queima foi autorizada pela Justiça e, além da presença dos policiais federais, foi acompanhada também pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA).

