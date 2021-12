Quase 90 médicos são convocados para postos de saúde em Salvador

Um decreto publicado na edição desta segunda-feira, 17, do Diário Oficial do Município convoca 87 médicos para reforçarem as equipes dos postos de saúde de Salvador. Ainda não foi divulgada a informação com os locais onde os profissionais vão atuar.

Os médicos selecionados têm um prazo de 30 dias para se apresentar, munidos de toda a documentação, conforme publicação no Diário Oficial.

De acordo com a prefeitura de Salvador, por meio da Secretaria Municipal de Saúde (SMS), a convocação foi feita após a assinatura de um Termo de Ajuste de Conduta (TAC) entre o órgão e o Ministério Público, com apoio do Conselho Regional de Medicina e o Sindicato dos Médicos.

