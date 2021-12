Quarto envolvido em latrocínio de transformista é apreendido

Foi apreendido na última segunda-feira, 1º, o quarto e último envolvido no latrocínio do comerciante e artista transformista Enrik Assis das Neves, ocorrido no último dia 9 de janeiro, na Rua da Forca, próxima à Praça da Piedade, no Centro de Salvador.

Mais uma vez, trata-se de um menor de idade. Segundo a Delegacia para o Adolescente Infrator (DAI), o garoto de 17 anos, apontado pelos demais envolvidos como o mentor do assalto e como dono da arma utilizada no crime, foi encontrado numa residência no Corredor da Vitória, onde mora com a mãe.

A Polícia confirmou que o adolescente acumula passagens anteriores por envolvimento em assaltos e por tráfico de drogas. A arma que teria sido utilizada no crime não foi encontrada com ele.

Outros dois adolescentes já haviam sido apreendidos pela Polícia anteriormente por envolvimento no latrocínio, um de 17 anos e uma garota de 16 anos, grávida, namorada de Isaac dos Santos Pestana, de 23, autor do disparo que matou Enrik.

