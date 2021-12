Quarteto tenta subornar policiais após ser preso no Alto do Cabrito

Quatro traficantes foram presos na noite desta terça-feira, 7, no Alto do Cabrito, em Salvador. Após a prisão, eles indicaram aos policiais uma casa que era usada para guardar o material do tráfico e tentaram subornar os militares com uma quantia de R$ 4 mil, que foi encontrada na residência.

O caso aconteceu depois que uma guarnição das Rondas Especiais (Rondesp) Baía de Todos-os-Santos foi atender a uma denúncia de que um veículo modelo Cobalt estava sendo usado pelos homens. Os PMs montaram um cerco e interceptaram o carro.

Rodrigo Sabadine Rosa, Anderson Suzarte Miranda, Josemar de Jesus Silva e Francisco Aleixo dos Santos Neto foram presos em flagrante e, com o grupo, foi encontrado dois tabletes de maconha.

Na residência, os policiais localizaram mais oito tabletes de maconha, seis pinos de cocaína, uma balaclava (espécie de capuz usado para ocupar a face), uma munição de fuzil, além de celulares e da quantia em dinheiro. Os homens e o material apreendido foram encaminhados à Central de Flagrantes, na avenida ACM.

