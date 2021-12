Quarteto morre em confronto com a polícia no bairro de São Cristovão

Quatro suspeitos de tráfico morreram durante confronto com equipes das Rondas Especiais (Rondesp) na manhã desta sexta-feira, 29, na localidade Vila Verde, no bairro de São Cristóvão, em Salvador.

Conforme a Secretaria de Segurança Pública, as equipes policiais chegaram ao quarteto com ajuda de uma denúncia anônima sobre o transporte de armas e entorpecentes para o bairro Nordeste de Amaralina. Na ação, foram apreendidas uma metralhadora, duas pistolas calibres 9mm e um revólver calibre 38.

De acordo com as equipes que participaram da ação, os agentes foram recebidas a tiros por indivíduos que faziam a segurança do local onde os armamentos eram guardados. No revide, quatro deles foram atingidos, socorridos para o Hospital Menandro de Faria, mas não resistiram. O caso foi registrado na Corregedoria da Polícia Militar.

Além dos armamentos, também foram encontrados dois tabletes de maconha, 335 trouxas da mesma droga, 105 pinos de cocaína, 33 pedras de crack, uma balança, três balaclavas, uma roupa do Exército e uma quantia em dinheiro.

