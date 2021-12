Quarteto é preso por suspeita de roubo de cargas na BR-101

Uma ação conjunta da Polícia Rodoviária Federal (PRF) e da Polícia Militar da Bahia (PMBA) resultou na prisão de quatro homens na noite deste sábado, 3, na BR-101, em Mucuri, extremo sul baiano.

De acordo com a PRF, uma denúncia apontou que dois caminhões furtados no estado do Espírito Santo, estariam estacionados no pátio de um posto de combustível. Após realizar o deslocamento até o local, com o auxílio de uma equipe da PMBA, os agentes realizaram a abordagem aos veículos suspeitos.

Ainda conforme o órgão, durante a abordagem, foi verificado que os caminhões Ford/Cargo e Volvo tratavam-se dos veículos com ocorrência de crime. Dois homens, que estavam escondidos dentro de um terceiro caminhão, que funcionava como 'batedor', foram presos. Os outros dois foram interceptados em uma Hilux que também realizava o serviço de ‘batedor’ dos veículos furtados.

Diante dos fatos, os veículos, os objetos e os quatro envolvidos, foram apresentados a autoridade policial de plantão da Delegacia de Polícia Civil de Teixeira de Freitas para formalização do auto de prisão em flagrante e demais procedimentos cabíveis.

