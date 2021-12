Quarteto é preso com 1.200 buchas de maconha e arma dentro de casa no Lobato

Quatro pessoas foram presas em flagrante, na madrugada deste sábado, 10, em uma residência, no bairro de Santa Luzia do Lobato, no Subúrbio Ferroviário de Salvador. Elas foram encontradas com 1.200 porções de maconha e um revólver.

De acordo com informações da Secretaria da Segurança Pública (SSP), além de maconha, foram apreendidos também 83 pinos de cocaína, munições calibre 9mm, 38 e 5,56 (para fuzil) e a quantia de R$ 116.

“Avistamos um homem que ao perceber a presença da polícia tentou fugir, na direção de um imóvel. Ele carregava um saco com drogas. Na residência onde ele buscarava esconderijo, encontramos o restante da quadrilha, além de drogas, arma e munições. Um deles é investigado por homicídio”, informou o comandante da Rondesp BTS, tenente-coronel Elsimar Leão.

A quadrilha foi encaminhada para a Central de Flagrantes, onde foi autuada por tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo.

