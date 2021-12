Quarteto de Mato Grosso suspeito de tentar roubar banco na Pituba é preso

Quatro suspeitos de participar de uma quadrilha de assaltantes de banco foram presos nesta segunda-feira, 14, no mesmo dia que eles tentaram roubar uma agência do Banco do Brasil, no bairro da Pituba, em Salvador. De acordo com a Secretaria de Segurança Pública da Bahia (SSP-BA), o quarteto foi localizado em uma casa em Praia do Flamengo.

Evandro Fernando de França Dias, Alexandre Cosso Meza, Renan Cerilo Silva e Michel Pereira dos Santos, todos naturais do Mato Grosso, já eram investigados por equipes do Departamento de Repressão e Combate ao Crime Organizado (Draco), da Coordenação de Operações Especiais (COE) e do Departamento de Inteligência Policial (DIP) da Polícia Civil há três meses.

Os policiais apreenderam com eles furadeiras, lixadeiras, martelete profissional, brocas, marreta, talhadeira, discos de corte, luvas, luminárias, um bloqueador de sinais de comunicação, avaliado em R$ 50 mil, e um veículo modelo HB20.

O diretor do Draco, o delegado Marcelo Sansão, disse que essa quadrilha arrombava bancos em todo o Brasil. Michel Pereira, por exemplo, já tinha um mandado de prisão em aberto no Mato Grosso por assaltos.

Durante o arrombamento desta segunda, o grupo invadiu a agência pelo teto. Eles também cortaram parte da fiação da unidade bancária, mudaram uma câmera de segurança de posição e desligaram a luz do equipamento. A situação chamou a atenção da equipe de segurança, que acionou a Polícia Militar. Contudo, quando os policiais chegaram os bandidos já tinham fugido. Esse foi o 31º ataque a banco ocorrido este ano.

