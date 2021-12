Quarta temporada do Parapraia começa neste fim de semana em Ondina

O projeto ParaPraia chega a praia de Ondina, neste sábado, 14, e domingo, 15, das 9h às 13h e permanece durante os fins de semana até o dia 12 de fevereiro. A ação acontece em frente ao Instituto Bahiano de Reabilitação (IBR ). O evento também acontece na praia da Ribeira, Cidade Baixa, até o dia 28 de fevereiro.

Primeira praia a receber a quarta temporada foi a de São Tomé de Paripe nos dias 7 e 8 de janeiro.

Realizado há três anos o projeto promove o banho de mar assistido para deficientes físicos e pessoas com mobilidade reduzida.

Em cadeiras anfíbias, os banhistas contam com a total assistência de alunos e professores da Escola Bahiana de Medicina e Saúde Pública, parceira e apoiadora do projeto desde a primeira edição, que se faz presente com fisioterapeutas, enfermeiros e educadores físicos. O ParaPraia também tem apoio de salva vidas e guardas municipais.

A novidade é o Espaço Braskem, que trouxe mais conforto para receber os usuários e acompanhantes, com água gelada e carregadores de celular. Sucesso na temporada passada, Chuveirão do Salvador Shopping atraiu os frequentadores com o banho de água doce. O shopping também promoveu uma ação de combate ao câncer de pele com distribuição de protetor solar.

O banho de mar sempre foi um desafio para os deficientes físicos e pessoas com mobilidade reduzida, que enfrentavam dificuldades de acesso à praia. O ParaPraia surgiu com a proposta de ampliar este tipo de diversão na alta temporada, realizando o sonho de muitas pessoas de frequentar a praia e entrar no mar.

ParaPraia 2017

Sábados e domingos de janeiro e fevereiro;

Das 9h às 13h;

De 14 de janeiro a 12 de fevereiro, na Praia de Ondina, em frente ao IBR – Instituto Bahiano de Reabilitação;

De 13 de janeiro a 28 de fevereiro, na Praia da Ribeira, na Cidade Baixa

Acesso gratuito

adblock ativo