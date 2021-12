Quarta edição do "PopUp Shop" acontece em Salvador

A quarta edição do "PopUp Shop" começa nesta sexta-feira, 29, e continua até domingo, 31, no espaço Barra Hall, na Barra, em Salvador. O evento, que reúne algumas marcas, tem entrada gratuita e estará aberto das 11h às 21h.

Artesanato, cama, mesa e banho, decoração, entre outros, além de moda feminina, masculina, infantil, esportiva e brinquedos são algumas das coisas que podem ser adquiridas no evento.

O "PopUp Shop" conta com a presença de 51 marcas, sete restaurantes, espaço infantil com mágicos, turma de Tio Paulinho e grupo Stripulia, além de shows musicais. Entre as empresas que integram o evento, estão a "Tudo de Pano", "Nena Seixas", "utilities", "Espaço Ímpar", "Talheres Bordados", "Manuela Vilas Boas", "Vila Nova", "Fatima Moraes Bazar", "Banho e Cheiro", "Smell Feito à Mão", "AM Home" e a "D' Com".

O Instituto Beneficente Conceição Macedo (IBCM) e o Núcleo de Assistência para Pessoas com Câncer (NASPEC), são apoiados pelo evento e starão com stands no local.

