Quadro de saúde de ex-PM ainda é grave

Na quinta-feira, 17, a reportagem de A TARDE publicou informação equivocada de que o ex-PM Basílio Magno do Amor Divino Araújo, 47, havia morrido no Hospital do Subúrbio, horas após ser baleado na Rua Doutor Almeida, em Periperi, na porta da Unidade de Pronto Atendimento. Pedimos desculpas à família e aos leitores.

A morte dele foi informada por uma funcionária do Posto da Polícia Civil do HS e confirmada pelo titular da 5ª Delegacia (Periperi) . "Um familiar falou que ele tinha falecido. Acredito que por medo de alguém ir ao hospital e terminar o serviço", disse Borba.

Até o início da noite, Basílio continuava internado na Unidade de Tratamento Intensivo do HS em estado grave, segundo informações do Posto da Polícia Civil. O A TARDE tentou contato por telefone com a direção do HS e com o Serviço Social para saber detalhes do quadro de saúde da vítima, mas não obteve êxito.

A matéria publicada já foi corrigida.

