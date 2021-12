Quadro de saúde de Agnaldo Timóteo apresenta melhora, diz boletim

Internado no Hospital Geral Roberto Santos (HGRS), no bairro do Cabula, em Salvador, desde o dia 21 deste mês, o cantor Agnaldo Timóteo, de 82 anos, apresentou uma nova melhora no seu quadro de saúde, segundo boletim médico divulgado na noite desta quarta-feira, 29.

Em nota, o hospital disse que o artista está "evoluindo com progressiva melhora nos parâmetros clínicos", com uma evolução na pressão sanguínea considerada como boa resposta ao tratamento.

Ainda de acordo com o informe, a infecção urinária também apresentou retorno satisfatório aos antibióticos. Contudo, permanece com critérios de “paciente crítico em terapia intensiva.

adblock ativo