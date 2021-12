Quadrilha suspeita de tráfico e homicídios é presa

A polícia prendeu, na quinta-feira, 25, uma quadrilha suspeita de tráfico e homicídios que atuava no conjunto habitacional do Minha Casa, Minha Vida Residencial Sítio Santa Isabel, em Cajazeiras 11. Eles foram apresentados na sede do Denarc e DHPP, na Pituba, nesta sexta, 26. As investigações começaram após o assassinato de Israel de Jesus Santos Dantas, de 22 anos, no último dia 10 de fevereiro. A polícia ainda afirma que a quadrilha mantinha a comunidade refém. Quem desobedecia as ordens do bando, sofria represálias, a pena maior era a morte.

Foi o que teria acontecido com Israel. Segundo a delegada Clelba Regina Teles, titular da DH Central do Departamento de Homicídios (DHPP), Israel não aceitava o que era imposto pela quadrilha no condomínio. "Israel não era ligado ao tráfico. Ele não aceitava que as mulheres fossem revistadas quando chegassem no conjunto, que as crianças fizessem favor para os traficantes", afirma.

Sete homens foram presos, três deles em cumprimento de mandado de prisão por homicídio. Antônio Pereira de Jesus, o Paulista, 36, apontado como o líder do bando, Humberto Mascarenhas de Souza Filho, o Danilo, 22, e Alex Silva Santos, 24, foram presos por força do mandado. Joilson Batista dos Santos, 36, Fábio Souza de Jesus, 31, e Marcelo Silva de Jesus Júnior, 18, foram presos por tráfico de drogas e porte ilegal de arma. Paulo Rodrigo Silva Santos, 21, também faz parte do bando. Ele está custodiado no Hospital Geral do Estado (HGE) depois de levar um tiro acidental, quando um comparsa limpava a arma.

Defesa

Humberto assumiu ter matado Israel e tentou inocentar o restante do bando. "O homicídio fui eu que cometi. Tava de cabeça quente na hora. Matei ele (Israel) durante uma briga de momento. Não tinha nada de passado não", confessou. "Mas não me envolvo com tráfico", completa.

Paulista nega ser líder do bando e envolvido com o tráfico. "Ia começa a trabalhar agora na OAS. Acabei de fazer um curso no Senai. Sou pai de quatro filhos", defende-se. Ele admite fumar maconha. "Por estar no meio dos colegas, acho que sou coisa grande. Só uso maconha", afirma.

