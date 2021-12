Quadrilha suspeita de homicídio e tráfico é presa em Pernambués

Seis homens foram presos na tarde desta segunda-feira, 29, durante operação conjunta das polícias Militar e Civil, no bairro de Pernambués, em Salvador. Eles são suspeitos de compor uma quadrilha envolvida com homicídios, tráfico, roubo de veículos, porte ilegal de arma de fogo e corrupção de menores.

De acordo com a Secretaria de Segurança Pública (SSP-BA), as equipes monitoravam parte do grupo, que se deslocava em um veículo por avenidas da capital baiana. Após eles pararem, no bairro de Pernambués, a polícia montou o cerco e efetuou a prisão em flagrante.

Na ação, foram apreendidos uma submetralhadora calibre 9mm, uma pistola calibre 9mm, carregadores, munições, rádios comunicadores, R$ 7 mil em espécie, uma balança, um notebook.

A pesagem das drogas apontaram 100kg, sendo 82 tabletes de maconha, nove sacos com cocaína e pedras de crack.

