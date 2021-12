Quadrilha que roubava até seis veículos por dia é desarticulada

Uma operação da Polícia Civil desarticulou nesta quarta-feira, 7, uma quadrilha que roubava até seis veículos por dia, principalmente na região da Orla de Salvador. Na ação dez carros foram recuperados, quatro pistolas e munições apreendidas, além de dois assaltantes presos.

A polícia informou ainda que Edison Mascarenhas Sacramento e Carlos Alberto Solari Neto foram presos com três pistolas calibre ponto 40 e uma calibre 9 mm, ambos de uso restrito a forças de segurança, e munições. Todas as armas estavam com a numeração raspada.

Armas apreendidas com a dupla (Foto: Ascom | Polícia Civil)

Os dez veículos roubados, seis foram na terça, 6, e nas primeiras horas da manhã desta quarta, divulgou a PC. Entre os carros recuperados durante a operação estão uma picape Saveiro, um Sandeiro, uma SUV Tucson, um Corolla, um Voyage, um Focus e um HB20.

Um comparsa da dupla, identificado como Edmilson de Oliveira Tenório, fugiu atirando ao perceber a aproximação dos policiais e morreu no confronto.

De acordo com o delegado Dermeval Amoedo, titular da Delegacia de Repressão a Furtos e Roubos de Veículos (DRFRV), que coordenou a operação, o grupo atacava as vítimas entre as 5 e 6 horas da manhã, quando chegavam para praticar corrida na região da orla. Depois os veículos tomados de assalto eram deixados estacionados em bairros como Cabula, Federação, Brotas e Ogunjá, por alguns dias.

Ainda com informações da polícia, na sequência a quadrilha providenciava a troca das placas originais por peças clonadas e documentos falsos para os carros. A prática era repetida até serem negociados com receptadores no interior do estado.

Edson e Carlos Alberto já tinham passagens anteriores pela polícia e Edmilson estava com um mandado de prisão em aberto. A dupla foi autuada por roubo, formação de quadrilha e adulteração de sinal de veículo, pelo delegado Antônio Claudio Oliveira e será encaminhada ao sistema prisional.

