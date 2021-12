Uma quadrilha internacional envolvida no assalto a joalheria Joyah, no Shopping Barra, em Salvador, foi presa em São Paulo. Entre os integrantes, há colombianos e uma peruana. A identidade deles ainda não foi divulgada.

O grupo será apresentado no final da manhã desta sexta-feira, 17, na sede da Polícia Civil, na Piedade. O delegado Élvio Brandão, diretor do Departamento de Crimes Contra o Patrimônio (DCCP), irá conduzir a apresentação.

Da Redação | Foto: Alberto Maraux | Divulgação | SSP-BA Quadrilha internacional que roubou joalheria em shopping na Barra é presa

De acordo com a Secretaria de Segurança Pública da Bahia (SSP-BA), desde o dia do crime, no dia 7 de agosto, os investigadores do DCCP vinham acompanhando o grupo, que chegou à capital baiana na manhã desta sexta em um avião.

Ao desembarcar, eles foram recepcionados por policiais, que fizeram a escolta a até a sede da Polícia Civil. Até o momento, não foram confirmados o números de envolvidos no assalto.

Envolvidos foram levados para a sede da PC, na Piedade

Assaltantes foram presos em São Paulo

adblock ativo