Quadrilha interestadual assalta Extra da Vasco da Gama

Uma quadrilha interestadual assaltou o hipermercado Extra, localizado na Avenida Vasco da Gama, na noite de sexta-feira, 10, e retornou ao local por volta de 11h deste sábado para um novo roubo.

Na sexta, os três homens e duas mulheres levaram quatro computadores e um monitor LCD em um saco e saíram sem serem abordados por funcionários do hipermercado. No entanto, nesta manhã, depois de serem identificados pelo circuito interno de TV, a polícia foi acionada e prendeu a quadrilha.

Roseane Nunes da Silva, 34 anos, Rita das Graças Costa, 47, Eduardo dos Reis Vasconcelos, 60, Carlos Magno Costa Cuprim, 38 e Adailton Alvino de Almeida, 39, tentaram fugir em um Golf prata de placa HPT-0431 e chegaram a derrubar uma câmera de segurança do estacionamento do hipermercado.

Na fuga, uma criança, de identidade ainda não revelada, foi atropelada, sofreu escoriações nas pernas e foi levada para o Hospital Geral do Estado (HGE), onde foi atendida e liberada. Em seguida, agentes da 41ª Companha Independente da Polícia Militar (CIPM) dispararam contra veículo e conseguiram pará-lo. Ainda não há informações sobre estado de saúde da criança e nenhum dos assaltantes ficou ferido.

Todos os equipamentos roubados estavam no carro e quatro membros da quadrilha são de São Luís, à exceção do Adailton Alvino, oriundo de São Paulo. Os bandidos foram presos e encaminhados à 6ª Delegacia, localizada na Ladeira dos Galés. Agentes do Serviço de Investigação (SI) da unidade realizam diligências pela cidade em busca de outros participantes da quadrilha.

* com redação de Larissa Oliveira, do A TARDE On Line

