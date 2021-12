Quadrilha especializada em assaltar turistas é presa em Ondina

Foi preso na manhã desta sexta-feira, 4, no Alto de Ondina, uma quadrilha especializada em assalto a turistas na região da Barra-Ondina. O grupo era formado por Lucas da Silva Santos, 25 anos, conhecido como “Coco Seco”; Tiago da Silva Santos, 23 anos, apelidado de “Loló”; e Elson Oliveira Moreira, o “Gigante”. Com os três, segundo a polícia, foram apreendidos correntes de ouro, uma porção de maconha e um televisor.

O grupo agia principalmente na avenida Oceânica, por ser uma área que abriga muitos hotéis, como explicou o próprio “Coco Seco”. “Ali têm muitos hotéis caro de gringo. Muitos andam vacilando com colar de ouro no pescoço. Aí era mais fácil 'bafar' e sair correndo para o Alto de Ondina”, revelou ele.

“Loló”, por sua vez, destacou que, além da fisionomia, outro aspecto que tornava os turistas alvos fáceis seria a ausência de registro da ocorrência policial após os roubos. “Só roubamos os gringos branquelos. Nós primeiro chegamos perto e vemos se eles falam embolado. Quando percebemos que são gringos, nós chegamos, cercamos, 'toramos' o colar e saíamos fora", explicou o suspeito, acrescentando que "eles (os turistas) são vítimas fáceis porque não dão queixa. Aí a polícia não vem atrás".

Antônio Fernando, titular da 7ª Delegacia Territorial (Pituba), informou que a quadrilha já vinha praticando diversos assaltos na região e sempre contra turistas. “Eles são especialistas em assaltar turistas, principalmente os estrangeiros. Eles ficam ali observando os hotéis e, quando veem os turistas saindo para passear, ficam de olho no pescoço. No primeiro vacilo, eles puxam o colar e saem correndo. Já estavam monitorando eles a tempo. Eles se enganam ao achar que os turistas não registram as ocorrências”, ressaltou o delegado.

Revendia na Piedade

Ainda de acordo com Antônio, os objetos apreendidos eram vendidos em lojas na região da Piedade, no Centro da cidade: “Eles informaram que roubam para revender a relojoarias, casas de joias e a ourives que têm lojas na Piedade. Um deles, inclusive, informou que repassava a donos de lojas no Edifício Fundação Politécnica e lojas próximas ao relógio de São Pedro”.

Lucas informou que o televisor apreendido era da sua mãe e que as correntes de ouro eram dele e de "Loló". Os três informaram que a droga apreendida era para consumo. O delegado informou que eles responderão por roubo e furto.

