Quadrilha envolvida em homicídios é presa em Canabrava

Uma quadrilha de traficantes envolvida em homicídios foi desarticulada no bairro de Canabrava, em Salvador, durante operação conjunta da Coordenadoria de Operações Especiais da Polícia Civil (COE) e da Polícia Federal, informou nesta quarta-feira, 15, a Polícia Civil. Quatro criminosos liderados por um traficante apelidado de "Ninho" foram presos em diferentes pontos de venda de drogas e apresentados à imprensa, nesta tarde, na sede da COE, em São Cristovão do Aeroporto.

Os policiais também apreenderam grande quantidade de crack, cocaína e maconha, além de armas e munições. Apontado como o líder do tráfico na região, "Ninho" está sendo procurado. A operação concentrou-se na Rua Alameda Sete, resultando nas prisões em flagrante de Lucas de Jesus, de 20 anos, Simone de Jesus Santos, 36, Elisiane Bispo dos Santos, 27, e de Lucas de Oliveira Matos, 19, apontado como piloto da quadrilha e responsável por transportar drogas da Engomadeira para os bairros de Canabrava e Alto de Coutos.

"O bando de 'Ninho' é associado a uma quadrilha com atuação naquela localidade do subúrbio ferroviário, liderada por um traficante apelidado de 'Chupão', que está foragido", informou, em nota, o coordenador da COE, delegado Cleandro Pimenta.

Em Canabrava, os policiais apreenderam 33 quilos de maconha, 900 gramas de cocaína, 450 gramas de crack, uma balança de precisão, uma prensa, além de material para refino de cocaína, como formol, fermento químico e bicarbonato. Os agentes também encontraram dois revólveres calibre 38, municiados, cinco coletes antibalísticos e diversas munições de calibre 12, 9mm, 380, 38, 357, ponto 40, 765 e 556.

Roubo - Em depoimento à polícia, Lucas de Oliveira Matos confessou participação no roubo de um mercadinho, no bairro de Valéria, há duas semanas, e de outro mercado na localidade Ilha de São João. Autuados em flagrante por tráfico e associação ao tráfico ele e o comparsa Lucas de Jesus estão recolhidos no Complexo Policial da Baixa do Fiscal.

Também autuadas pelos mesmos crimes, Simone e Elisiane são mantidas na carceragem da Delegacia de Repressão a Crimes Contra a Criança e o Adolescente (Dercca), em Brotas. Segundo a polícia, o fornecedor de drogas para a quadrilha de "Ninho", na Engomadeira, é um traficante conhecido como "Maicon" ou "Galego", que está sendo procurado pela polícia.

