Quadrilha é presa enquanto desmanchava carro em São João do Cabrito

Três homens foram presos no momento em que estavam desmanchando um carro dentro de um galpão no bairro de São João do Cabrito, no Subúrbio Ferroviário de Salvador. Os suspeitos Carlos Alberto Santos, Lucival Bonfim dos Santos Barbosa e Ric da Silva, o 'Babão', também agiam na adulteração de veículos.

De acordo com a Secretaria de Segurança Pública da Bahia (SSP-BA), o carro que estava sendo desmanchado era um Fox com placa clonada NZN-1131, sendo a original OLF-8266. Havia também no local três motores e diversas peças de carro. A ação aconteceu na noite desta terça-feira, 6.

adblock ativo