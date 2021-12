Quadrilha é presa com cerca de 65 kg de drogas

Quatro pessoas suspeitas de terem envolvimento com o tráfico de drogas nos bairros da Liberdade e Boca do Rio foram presas em flagrante com cerca de 65 kg de drogas, nesta quinta-feira, 12.

Toda a droga estavam em posse de Alexsandro Oliveira Cintra, 41 anos, Márcio Santos Duarte, 40, Jaqueline Santos de Souza, 29, Liliane Pellizzaro Teles, 34. Foram apreendidos 59 tabletes de maconha, três sacos com cocaína, três tabletes de pasta base, uma balança e nove aparelhos celulares.

A droga era transportada em dois carros, uma prata e um branco. O flagrante aconteceu no bairro da Liberdade. Outros três homens, não identificados, foram conduzidos para a delegacia, e mais tarde liberados.

