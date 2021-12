Quadrilha do Rei de Paus é presa no Subúrbio Ferroviário

Três homens foram presos na madrugada desta sexta-feira, 2, no Subúrbio Ferroviário de Salvador. Eles são apontados como integrantes de uma quadrilha pertencente ao Rei de Paus do Baralho do Crime, Ednelson Nascimento da Conceição, conhecido como "Mágico".

Tarcísio da Silva, 20 anos, o 'Ciso', foi preso na região do Parque São Bartolomeu. Já Flávio Júnior Carvalho Lopes, 19 anos, e Fabrício Souza dos Santos, 20 anos, foram surpreendidos nas localidades do "Boiadeiro" e "Casinhas". À polícia, Ciso confessou que já matou três traficantes de uma quadrilha rival, segundo Secretária de Segurança Pública da Bahia (SSP-BA).

Foram encontraram com os suspeitos cerca de 300 pedras de crack, 20 trouxas de cocaína, além de uma pistola calibre 380, três celulares e um caderno com anotações do tráfico de drogas. Os homens foram levados para a 29ª Delegacia Territorial (DT) de Plataforma.

O Rei de Paus é procurado pela polícia e denúncias podem ser feitas telefones 190 e 3235-0000 (Disque Denúncia da SSP).

