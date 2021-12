Quadrilha de traficantes é presa no Lobato

Os traficantes Thiago Rodrigues da Silva, de 18 anos, Nedson Brito dos Santos, 30, Renilson Silva Bispo, 22, e Luan Dias de Jesus, 19, foram presos na última terça-feira, 16, na Rua João de Deus, no Lobato. A quadrilha foi apresentada na tarde desta sexta-feira, 19, pelo delegado Guilherme Machado, titular da 3ª Delegacia de Homicídios (DH/BTS).

O quarteto foi flagrado por policiais militares da Gêmeos, com uma pistola 380, munições, 486 pedras de crack, maconha, uma balança de precisão, três aparelhos de celular, sacos plásticos para embalar drogas e R$ 114 em espécie.

De acordo com Guilherme Machado, a DH/BTS vai investigar a participação deles em homicídios na região do Subúrbio, já que são apontados por testemunhas como suspeitos em alguns crimes. Todos foram autuados por tráfico e porte ilegal de armas e conduzidos ao Núcleo de Flagrante da Justiça, do Complexo Penitenciário da Mata Escura.

