Quadrilha de sequestradores: Ex-sargento do Exército e ex-agente prisional são presos em Brotas

Dois homens homens foram presos na noite desta sexta-feira, 16, durante ação da 6° Delegacia Territorial (DT), no bairro de Brotas, em Salvador.

De acordo com a Polícia Civil, a dupla é suspeita de participar de uma quadrilha especializada em sequestro e extorsão. Ainda segundo o órgão, um deles, ex-sargento do Exército, já responde por homicídio e foi flagrado com uma pistola calibre 380, com 15 cartuchos, sendo autuado por porte ilegal de arma de fogo.

Já com o segundo detido, a polícia apreendeu uma carteira funcional de agente prisional, distintivo e uma algema. O homem, que não faz parte do quadro da Secretaria de Administração Penitenciária e Ressocialização (Seap) desde janeiro deste ano, vai responder por falsidade ideológica.

Conforme o delegado Adailton Adan, da 6° DT/Brotas, as investigações continuam para identificar e localizar outros envolvidos na quadrilha. A dupla está à disposição do Poder Judiciário.

