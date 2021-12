Quadrilha de assaltantes de carro é presa em Salvador

Uma quadrilha de assaltantes de carro foi desarticulada nesta quinta-feira, 26, em Salvador. De acordo com policiais da Delegacia de Repressão a Furtos e Roubos de Veículos (DRFRV), o líder do grupo, Wellington Simas Santos, é acusado de roubar e estuprar uma mulher no último dia 1º de julho.

O criminoso teria abordado a vítima em Feira de Santana (116 quilômetros de Salvador) e trazido para a capital baiana. No caminho, cometeu a violência sexual.

Além de Wellington, foram presos Antônio Matos da Paixão Filho, Otacílio Araújo Fiais e João Carlos A. Ferreira de Almeida. Esse último trabalhava em supermercado e é apontado como responsável por negociar os carros roubados.

Foram apreendidos quatro carros com o grupo, além de dois notebooks. Eles foram encaminhados para o presídio de Mata Escura, em Salvador.

