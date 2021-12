Quadrilha comandada a partir de presídio é desarticulada

Sete integrantes de uma quadrilha de tráfico de drogas foram apresentados nesta segunda-feira, 28, no Departamento de Narcóticos (Denarc) da Polícia Civil. A quadrilha, presa na última sexta-feira, 25, era liderada por Joseilton de Jesus Moura, o "Jó", que está preso no Complexo da Mata Escura, de onde comandava as ações do bando. O grupo atuava nos bairros de Paripe e Periperi, no subúrbio ferroviário.

Cristiane Ferreira Carvalho, a "Negona", de 34 anos, Raimundo Magno dos Santos Costa, o "Camarão", 31, Rafael Pereira Santos, 23, Jean do Nascimento Marques, 21, Raudinei Nascimento dos Santos de Jesus, 18, George Henrique Souza de Andrade, 37, e Eduardo José Santos Alves, 32, estavam com as prisões decretadas pela 2ª Vara Privativa de Tóxicos. A polícia investiga ainda a participação do grupo em homicídios relacionados ao tráfico de drogas praticados na região do subúrbio ferroviário.

Durante a prisão do grupo, em um imóvel em São Tomé de Paripe, a polícia também apreendeu duas armas, entre elas uma pistola ponto 40 de uso restrito, e cinco quilos de maconha, cocaína e crack. Os sete também foram autuados em flagrante por porte ilegal de arma, tráfico e associação ao tráfico. Todos os presos serão encaminhados ao sistema prisional.

