Quadrilha arromba banco no bairro de Ondina

Uma quadrilha arrombou um caixa eletrônico do Banco do Brasil (BB), na madrugada desta quarta-feira, 11, em Ondina, bairro nobre de Salvador.

O crime aconteceu por volta das 5h40, na agência localizada na avenida Ademar de Barros, em frente ao monumento das Gordinhas.

Segundo a Superintendência de Telecomunicações das Polícias Civil e Militar (Stelecom), os suspeitos tetaram arrombar quatro terminais com um maçarico, mas apenas um caixa foi violado.

Equipes da Polícia Militar (PM-BA) seguiram para agência e cercaram a área. Agentes da Polícia Civil (PC) trabalham no levantamento do local do roubo. A quantia levada não foi divulgada.

Alvo de explosão

Na avenida San Martin, criminosos explodiram o caixa eletrônico do Banco do Brasil (BB) instalado no supermercado G Barbosa. O crime aconteceu na madrugada desta quarta, 11, por volta das 3h40. Não há informações sobre o valor roubado.

Segundo dados do Sindicato dos Bancários da Bahia, este ano já foram registrados 51 ataques a bancos e caixas eletrônicos em todo o estado, sendo 31 explosões, 6 arrombamentos, 4 assaltos e 9 tentativas de assalto.

Do total de ataques, 11 ocorreram na capital e 40 ocorreram no interior. As agências do Banco do Brasil foram os alvos principais, com 26 ataques.

